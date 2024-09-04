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Рада отправила в отставку министра юстиции Малюську

Фото: Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Дениса Малюську. Он работал на этой должности пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, отставку Малюськи поддержали 249 депутатов.

Перед увольнением Малюська выступил в парламенте, чем вызвал аплодисменты у депутатов. Он заявил, что отставка – что это его давнее желание и личное решение. Также сказал, что готов пройти полиграф, что не брал взяток.

Малюська стал одним из группы министров, написавшим заявления об отставке. "В этот раз, в отличие от предыдущих 100 500, все серьезно", - сообщил Малюська 3 сентября в Facebook.

Он поблагодарил президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука за возможность поработать "на этой сверхважной и сверхинтересной должности".

Малюська призвал народных депутатов поддержать его отставку во время голосования в сессионном зале и пообещал предоставить отчет.

Малюська на должности министра

Малюська был назначен министром юстиции 29 августа 2019 года в правительстве Алексея Гончарука. Он сохранил этот пост после смены премьера в правительстве Дениса Шмыгаля в марте 2020 года.

Малюська родился 19 ноября 1981 года. Учился в Киевском университете им. Шевченко по специальности "правоведение" (2004).

Долгое время работал юристом, специализируясь на вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулировании споров и банкротства.

В должности министра запомнился экстравагантным поведением и приватизацией тюрем. Во время войны Малюська стал малозаметным в информационном поле.

Изменения в Кабмине

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 3 сентября заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров Украины претерпевают изменения.

Президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 3 сентября сказал, что кадровые решения в правительстве необходимы для усиления некоторых направлений.

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 накануне коронакризиса. Это правительство работает дольше всего за время независимости Украины.

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