Рада удалила русский из списка языков, которые подлежат защите в Украине

Целью принятия закона №14120, который поддержали 264 нардепа, является приведение положений некоторых законов Украины в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В частности, документ приводит название и положения Закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также законов "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и "О медиа" в соответствие с обновленным официальным переводом хартии.

Перевод осуществило Министерство иностранных дел Украины в январе 2024 года. Кроме того, обновлен перечень языков, к которым применяется предусмотренный Хартией режим поддержки и особой защиты.

Согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии - "Европейская хартия региональных или миноритарных языков".

Ее положения теперь будут применяться к следующим языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.