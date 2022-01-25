Рада повернула безмитний ліміт для посилок до рівня 150 євро

Законопроект №4278 у другому читанні підтримали 274 депутати.

Законом також встановлено можливість відстрочення сплати податку на додану вартість - протягом 30 днів з дати оформлення Тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, зниження у 2019 році ліміту на безподаткове пересилання міжнародних поштових та експрес-відправлень в Україну з-за кордону зі 150 євро до 100 євро було неефективно.

"При цьому досвід інших країн підтверджує, що в разі зниження зазначеного ліміту витрати державних органів на організацію збору податків перевищують отримані податкові надходження до бюджету", - йдеться в документі.