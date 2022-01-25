Рада повернула безмитний ліміт для посилок до рівня 150 євро

Верховна рада підняла неоподатковувану податком вартість посилок з-за кордону в Україну зі 100 до 150 євро. Знижений ліміт діяв 2,5 року та не дав жодних позитивних результатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Законопроект №4278 у другому читанні підтримали 274 депутати.
Законом також встановлено можливість відстрочення сплати податку на додану вартість - протягом 30 днів з дати оформлення Тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.
Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, зниження у 2019 році ліміту на безподаткове пересилання міжнародних поштових та експрес-відправлень в Україну з-за кордону зі 150 євро до 100 євро було неефективно.
"При цьому досвід інших країн підтверджує, що в разі зниження зазначеного ліміту витрати державних органів на організацію збору податків перевищують отримані податкові надходження до бюджету", - йдеться в документі.
Нагадаємо, з 1 липня 2019 року неоподатковувана податком вартість посилок з-за кордону в Україну була знижена з 150 до 100 євро.
Згідно із законом, 10%-ве мито і 20% ПДВ стягуються з різниці. Таким чином, за посилку в 110 євро необхідно заплатити 3 євро. Якщо податки не будуть сплачені, посилку повернуть відправнику.