Рада повернеться до "мовного закону" уже в квітні

Верховна рада України повернеться до розгляду "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" уже в квітні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, парламентарі продовжать розгляд документу на наступному пленарному засіданні у вівторок, 9 квітня.

Нагадаємо, на розгляд поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" - потрібнен як мінімум ще один пленарний тиждень, спрогнозувала заступник голови комітету Верховної ради з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

Нардеп сподівається, що остаточне голосування за "мовний закон" відбудеться на початку квітня.

Як писало РБК-Україна, вчора парламентарі розглянули майже 60% правок до "мовного закону".

Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування "мовного закону" через провалені поправки.

Додамо, раніше представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко підкреслював, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України.