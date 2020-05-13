Рада встановила кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 288 парламентарів.

Законом передбачено, що порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації або споруд електрозв'язку, які входять до складу такої мережі, якщо воно не викликало припинення надання телекомпослуг, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 гривень) і на посадових осіб - у розмірі від 300 до 400 таких мінімумів (5100 - 6800 гривень)

У документі прописано, що умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації або споруд електрозв'язку, які входять до складу телекоммережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-51 000 гривень) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Якщо зазначені вище дії заподіяли майнову шкоду у великих розмірах або спричинили тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

У законі прописано, що майнова шкода визнається у великих розмірах, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

"Тяжкими наслідками у цій статті, вважаються дії, що призвели до припинення надання телекомунікаційних послуг на критично важливі об'єкти інфраструктури", - зазначено в тексті документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада хоче посилити штрафи за порушення законних вимог нардепів. Також планується підвищити штрафи за невиконання законних вимог Рахункової палати.