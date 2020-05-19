Рада удосконалила процедуру внесення зміни до Кримінального кодексу та КПК

Верховна рада підтримала за основу та в цілому у першому читанні проект закону №2256 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін". Документом пропонується удосконалити внесення змін до ККУ та КПК.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документ за основу підтримали 280 парламентарів, а в цілому - 274 нардепи.

Так, він надасть можливість виключно комітету з питань правоохоронної діяльності бути головним з підготовки та опрацювання проектів законів, що стосуються внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також законом визначається, що зміни до цих законодавчих актів можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність та/або кримінального процесуального законодавства України та/або законодавства України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в кінці квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня Рада остаточно схвалила законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо судового контролю на час карантину, за нього проголосували 310 парламентаріїв. Ухвалення відбувалося без обговорення.