Рада посилює відповідальність за підкуп виборців: що заборонено

Верховна рада хоче прописати в законодавстві поняття підкупу та посилити відповідальність за сувеніри та продуктові набори від кандидатів. Відповідний законопроект №3485 нардепи прийняли за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон пропонує зміни до всіх книг Виборчого кодексу. За нього проголосували 292 нардепа.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законом пропонуються корегування у розділи кодексу про вибори президента, парламентські та місцеві вибори.

Суть закону

"Це компромісна редакція... Це і технічні зміни, дуже багато по формуванню комісії, по встановленню результатів, по логістиці. Ці зміни мають бути прийняті на цій сесії, тому що вибори мають проходити за цим кодексом", - додав він.

За словами Корнієнка, між першим та другим читанням законопроекту в Раді планують знизити поріг, який необхідний для проведення виборів за партійними списками.

"У нас ведеться дискусія з органами місцевого самоврядування щодо можливості збільшення так званої партизації та пониження того порогу, від якого починаються мажоритарні вибори. Зараз в кодексі 90 тисяч (застави, - ред.) - ми пропонуємо 15 тисяч. Лунають від колег пропозиції і про 10 тисяч, і про 5", - сказав нардеп і додав, що між першим та другим читанням це питання буде вирішене.

Корнієнко зазначив, що до другого читання пропонується встановити, що партіям не будуть повертати застави на виборах, адже це механізм наповнення місцевих бюджетів.

Даний законопроект пропонує вдвічі зменшити заставу для кандидатів та дозволяє одному кандидату балотуватись у дві ради одночасно. У СН підкреслили, що це дає шанс малим партіям, адже в них немає великої кількості кандидатів.

Підкуп та продуктові набори

Також документ пропонує внести зміни в закон про ЦВК та до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за підкуп виборців.

"Осмислюється взагалі питання підкупу. Додається формулювання: "продуктові набори", "алкогольні напої", додається поняття "сувенірної продукції", чого не було до цього. Наприклад, USB-флешки, так і написано в законі... Ми розширюємо можливості реагування правоохоронців на підкуп виборців", - пояснив Корнієнко.

Він додав, що ці зміни планують схвалити до липня, адже вони мають набрати чинності до чергових місцевих виборів в Україні.

Нагадаємо, Рада планує зменшити грошову заставу на місцевих виборах у дев'ять разів.

Як писало РБК-Україна, Корнієнко на початку травня анонсував, що парламент підготує пакет змін до виборчого законодавства перед місцевими виборами.