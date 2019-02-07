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Рада пішла на перерву відразу після відкриття ранкового засідання


Дві фракції подали заяву про перерву

Верховная рада Украины ушла на перерыв практически сразу после открытия утреннего пленарного заседания парламента. Перерыв объявил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, перерыв был объявлен по требованию фракций Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина".

Фото: заседание Рады

"Согласно плану, мы должны были завершить рассмотрение вчерашнего законопроекта и в 10:30 перейти к рассмотрению Конституции. Это давало нам возможность до 12:00 проголосовать за изменения в Конституцию. В зале полная концентрация, но, к сожалению, ко мне поступило заявление от двух фракций - Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины" об объявлении реального перерыва на полчаса. Очевидно, это ответственность фракций, это их также и право. Коллеги, поэтому я сейчас вынужден по требованию двух фракций объявить перерыв до 10:30 ", - подчеркнул Парубий.

Также спикер ВР призвал глав фракций собраться для проведения консультаций.

"И я прошу всех глав фракций на совещание на третий этаж для проведения консультаций. В 10:30 я прошу всех прибыть в зал для продолжения нашей работы", - добавил он.

Напомним, парламент на пленарном заседании 7 февраля может закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО и Европейский союз.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Петр Порошенко считает, что РФ попытается сорвать голосование в Раде за изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО.

Добавим также, в начале утреннего пленарного заседания Рада должна была проголосовать законопроект №6746 о защите экономической конкуренции. В ходе вчерашнего заседания нардепы рассмотрели 129 правок из 173, поданных ко второму чтению.

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