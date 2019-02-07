Рада пішла на перерву відразу після відкриття ранкового засідання

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дві фракції подали заяву про перерву

Верховна рада України пішла на перерву практично відразу після відкриття ранкового пленарного засідання парламенту. Перерву оголосив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, перерва була оголошена на вимогу фракцій Радикальна партія Олега Ляшка та "Батьківщина".

Фото: засідання Ради

"Згідно плану, ми мали завершити розгляд вчорашнього законопроекту і в 10:30 перейти до розгляду Конституції. Це давало нам можливість до 12:00 проголосувати за зміни до Конституції. У залі повна концентрація, але, на жаль, до мене надійшла заява від двох фракцій - Радикальної партії Олега Ляшка та "Батьківщини" про оголошення реальної перерви на півгодини. Очевидно, це є відповідальність фракцій, це їхнє також і право. Колеги, тому я зараз змушений на вимогу двох фракцій оголосити перерву до 10:30", - підкреслив Парубій.

Також спікер ВР закликав голів фракцій зібратися для проведення консультацій.

"І я прошу всіх голів фракцій на нараду на третій поверх для проведення консультацій. У 10:30 я прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи", - додав він.

Нагадаємо, парламент на пленарному засіданні 7 лютого може закріпити в Конституції курс на вступ у НАТО і Європейський союз.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко вважає, що РФ спробує зірвати голосування у Раді за зміни до Конституції за курсом у ЄС і НАТО.

Додамо також, на початку ранкового пленарного засідання Рада повинна була проголосувати законопроект №6746 про захист економічної конкуренції. У ході вчорашнього засідання нардепи розглянули 129 поправок з 173, поданих до другого читання.