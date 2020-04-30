Рада планує зменшити грошову заставу на виборах у 9 разів

Верховна рада планує зменшити грошову заставу на місцевих виборах у дев'ять разів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи схвалили за основу законопроект №2769 "Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)". За нього проголосували 248 нардепів.

Законом передбачено вираховувати розміри грошової застави за формулою: чотири мінімальні заробітні плати на 90 тисяч населення. А в населених пунктах з населенням до 90 тисяч пропонується зберегти передбачену у Виборчому кодексі відсутність застави.

Відзначається, що розмір застави зросте в порівнянні з тим, який застосовувався на виборах 2015 року, оскільки збільшилася мінімальна зарплата, однак він буде в межах норми для того, щоб на місцях партії змогли взяти участь у виборах і могли зареєструватися міські голови.

Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту зменшити грошову заставу на виборах у дев'ять разів, прийнявши відповідний законопроект за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура раніше опублікував порядок денний позачергового засідання Ради на 22 квітня, у якій значився розгляд даного проекту закону.

Однак у порядку денному позачергового засідання 22 квітня, опублікованому на сайті парламенту трохи пізніше, документ уже був відсутній.