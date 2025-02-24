Рада приняла обращение к парламентам других стран об объединении усилий в противодействии агрессии РФ

Цель обращения - в очередной раз обратить внимание международного сообщества, что борьба Украины является борьбой за мир и безопасность в Европе, а также для объединения усилий парламентов иностранных государств в дальнейшей поддержке Украины в противодействии вооруженной агрессии российской федерации.

По ее словам, речь идет о постановлении №13038. Оно содержит призывы по содействию активному участию государств - членов Организации Объединенных Наций в реализации Плана победы Украины, предложенного Президентом Украины Владимиром Зеленским, что является механизмом реализации Украинской Формулы мира, а также по объединению усилий по предоставлению Украине военно-технической, финансово-экономической помощи, в частности в восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Европе, а также усиление политической поддержки Украины.

"Также в обращении содержится призыв о содействии возвращению военнопленных и депортированных гражданских лиц, а также разработке механизма безопасного возвращения граждан, в том числе возвращение всех детей, которые депортированы или принудительно перемещены в связи ссвязи с агрессивной войной российской федерации против Украины, и объединить усилия для достижения консенсуса относительно вступления Украины в Европейский Союз и приглашения Украины присоединиться к Организации Североатлантического договора", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что в обращении говорится о важности продолжения предоставления Украине поддержки, в частности финансовой и военно-технической, содействие привлечению в Украину инвестиций, восстановлению ее территориальной целостности, наказание российской федерации и ее военно-политического руководства за совершение военных преступлений, преступлений против человечности, преступление геноцида против украинского народа и преступление агрессии, а также осуществление компенсации пострадавшим от таких противоправных действий, возвращению граждан Украины домой.

В то же время, осуществление мероприятий Постановления будет способствовать объединению усилий международного сообщества, направленных на поддержку Украины в противодействии российской вооруженной агрессии против Украины, в частности восстановление справедливости для нашего государства, реализации Плана победы Украины, что является механизмом реализации Украинской Формулы мира, а также вступления нашего государства в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.

"Три года назад в этот день РФ начала полномасштабное вторжение, пытаясь уничтожить нашу государственность, подчинить украинский народ и стереть нашу идентичность. Но вместо этого она увидела нацию, которая сплотилась, армию, которая стала несокрушимым щитом, и государство, которое выстояло. В тот день Верховная Рада, как и вся страна, сделала свой выбор - работать, бороться, принимать решения, которые укрепили нашу оборону, экономику и международную поддержку. Сегодня же, принятыми решениями мы еще раз подчеркиваем: Украина стоит, Украина борется, Украина победит. Мы призываем международное сообщество продолжать поддержку, потому что только вместе можно преодолеть зло", - резюмировала Шуляк.