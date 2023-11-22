Рада приняла закон об отпусках для украинцев: ключевые изменения

Декретный отпуск

Согласно закону, отпуск при рождении ребенка будут предоставлять в период не позже трех месяцев после родов. При этом отцу, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск могут предоставить только в результате соответствующего решения суда.

В то же время отпуск в связи с усыновлением могут предоставить вне зависимости от возраста ребенка.

Отпуск без сохранения зарплаты

Законом внесли изменения и в вопросе отпусков без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам. Теперь их максимальная длительность увеличивается с 15 до 30 календарных дней.

Отдых для демобилизированных военных

Теперь военные, которые были демобилизированы, имеют право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного обеспечения.

Отказ в отпуске

Работодатели смогут отказывать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком) во время военного положения, если такой сотрудник работает на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационные задачи.

Помимо этого, педагогический и научно-педагогический персонал исключают из перечня лиц, для которых предусмотрен предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы.

Напомним, ранее стало известно, имеет ли право работодатель отказывать украинцам в отпуске из-за военного положения.