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Рада приняла закон об отпусках для украинцев: ключевые изменения

Фото: Рада приняла закон об отпусках для украинцев (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада сегодня, 22 ноября, приняла закон, который предусматривает новые правила предоставления отпусков для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

Декретный отпуск

Согласно закону, отпуск при рождении ребенка будут предоставлять в период не позже трех месяцев после родов. При этом отцу, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, такой отпуск могут предоставить только в результате соответствующего решения суда. 

В то же время отпуск в связи с усыновлением могут предоставить вне зависимости от возраста ребенка. 

Отпуск без сохранения зарплаты

Законом внесли изменения и в вопросе отпусков без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам. Теперь их максимальная длительность увеличивается с 15 до 30 календарных дней. 

Отдых для демобилизированных военных

Теперь военные, которые были демобилизированы, имеют право на отдых в течение 60 дней с выплатой двухмесячного денежного обеспечения. 

Отказ в отпуске

Работодатели смогут отказывать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком) во время военного положения, если такой сотрудник работает на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационные задачи. 

Помимо этого, педагогический и научно-педагогический персонал исключают из перечня лиц, для которых предусмотрен предварительный средний заработок в случае прохождения военной службы. 

Напомним, ранее стало известно, имеет ли право работодатель отказывать украинцам в отпуске из-за военного положения

 

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