Рада приняла закон о повышении зарплат чиновников

По его данным правительственный проект №8222 поддержали 259 народных депутатов.

Железняк сообщил, что во время голосования во втором чтении прошла правка о повышении зарплат для Государственной аудиторской службы Украины.

"Но слетели правки по повышенной оплате для Минюста, Минфина, Минцифры и Минэкономики. Так же не прошла правка о зарплатах аппарата Верховной Рады (возможность устанавливать надбавку за выслугу лет более 30% оклада работникам Аппарата ВРУ)", - написал он.

Основные положения закона

Кабинет министров в проекте закона предлагал повысить конкурентоспособность заработной платы на должностях государственной службы.

"В течение пяти лет предполагается достичь от 70 до 90 процентов размера заработной платы на должностях аналогичного уровня сложности и ответственности в частном секторе. Достичь указанного предлагается путем введения классификации должностей, изменения расчетной величины для определения минимального размера должностного оклада государственного служащего и установления его на уровне не менее одной минимальной заработной платы, установленной законом", - говорится в пояснительной записке.

Также вводится механизм контроля за чрезмерным количеством должностей государственной службы, которые создают дополнительную нагрузку на государственный бюджет, в частности, путем проведения Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы мониторинга оплаты труда и количественного состава государственных служащих.

Также четко определяется основная и дополнительная части заработной платы государственного служащего, ограничиваются премии и надбавки, обеспечивается соблюдение Европейских стандартов надлежащего администрирования сформулированных в документе SIGMA "Принципы государственного управления".