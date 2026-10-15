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Рада приняла закон о налогообложении посылок до 150 евро

11:40 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Рада приняла закон об посылках (Getty Images)

Верховная Рада приняла закон о НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Налог хотят брать с продуктов хоть какой стоимости, но есть исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.

За закон с регистрационным номером 16051-1 проголосовали 252 народных депутата.

Документ изменяет Налоговый кодекс Украины. Он предлагает ввести НДС (налог на добавленную стоимость) на товары, покупаемые через иностранные маркетплейсы. Так называют интернет-площадки, на которых продают товары из-за границы.

Налог хотят начислять вне зависимости от стоимости покупки.

Кто уплатит НДС за покупки до 150 евро

Если онлайн-покупка стоит до 150 евро, НДС будет начислять и платить электронная платформа. То есть сам маркетплейс.

Отдельно в документе есть исключение. Некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро предлагают оставить без НДС.

Что предшествовало принятию закона

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре предупреждал, что без закона о налогообложении малых посылок Украина не получит второй транш помощи от ЕС .

В целом, к концу 2026 года страна рассчитывает получить от западных партнеров 29,5 миллиарда долларов, что позволит избежать бюджетного кризиса.

Как сообщало РБК-Украина, профильный комитет Рады третий раз поддержал отмену льготы для посылок стоимостью до 150 евро.

По этому замыслу НДС в размере 20% начисляли бы на полную стоимость товара, начиная с первого евро.

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