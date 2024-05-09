Рада приняла два закона по борьбе с "черным" экспортом зерна

По его данным, одобрены проекты 10168-2 об изменениях в Налоговый кодекс и 10169-2 об изменениях в Таможенный кодекс.

Что предусмотрено законами

Закон об изменениях в Налоговый кодекс предоставляет право Кабмину вводить режим экспортного обеспечения по отдельным видам аграрной продукции. В таком случае устанавливается запрет на экспорт таких товаров компаниями, не являющимися плательщиками НДС.

Также будет запрещаться экспорт таких товаров по ценам ниже минимально допустимых экспортных цен, которую будет определять Минагрополитики.

Изменения в Таможенный кодекс предполагают, что фактурная стоимость определенной аграрной продукции не может быть ниже минимальной допустимой экспортной цены.

Проблема с возвратом валютной выручки зернотрейдерами

В прошлом году глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что экспортеры по состоянию на сентябрь 2023 года не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки.

Национальный банк Украины с ноября 2023 года уменьшил срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции вдвое - со 180 до 90 дней.

В марте замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что меры по возврату валютной выручки из-за рубежа экспортерами аграрной продукции привело к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.