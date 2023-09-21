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Рада приняла 99,9% требований ЕС. Далее эстафета переходит Кабмину, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада приняла 99,9% всех требований Европейского союза, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

Как отметил Арахамия, сегодня Рада завершила рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрела в первом чтении законопроект о политически значимых лицах. 

"Это специфический документ и по нему есть много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении", - добавил председатель фракции "Слуга народа". 

По его словам, парламент выполнил свою "домашнюю работу", в связи с чем эстафета передается Кабинету министров. В то же время Верховная рада готова помогать правительству во всем, где нужна будет поддержка.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После выполнения ряда условий, наша страна сможет стать полноправным членом блока. Например, по состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, возможно, переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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