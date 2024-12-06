Рынок подержанных авто в Украине уменьшается: какие машины в ноябре покупали чаще всего
В течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года – почти на треть. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.
Дальше идут:
- дизельные – 26%;
- электромобили – 20%;
- гибриды и авто с ГБО – по 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет. Лидером регистраций среди ввезенных авто с пробегом остается Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf – 873 ед.;
- Renault Megane – 609 ед.;
- Skoda Octavia – 520 ед.;
- Volkswagen Passat – 419 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 399 ед.;
- Nissan Leaf – 384 ед.;
- Audi Q5 – 376 ед.;
- Tesla Model 3 – 301 ед.;
- Tesla Model Y – 298 ед.;
- Nissan Rogue – 293 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. По отношению к октябрю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.