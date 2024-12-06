Рынок подержанных авто в Украине уменьшается: какие машины в ноябре покупали чаще всего

В течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года – почти на треть. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

дизельные – 26%;

электромобили – 20%;

гибриды и авто с ГБО – по 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет. Лидером регистраций среди ввезенных авто с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf – 873 ед.;

Renault Megane – 609 ед.;

Skoda Octavia – 520 ед.;

Volkswagen Passat – 419 ед.;

Volkswagen Tiguan – 399 ед.;

Nissan Leaf – 384 ед.;

Audi Q5 – 376 ед.;

Tesla Model 3 – 301 ед.;

Tesla Model Y – 298 ед.;

Nissan Rogue – 293 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. По отношению к октябрю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.