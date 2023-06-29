Рада упростила процедуру получения военнослужащими статуса УБД, - Шуляк

"Иногда, во время оформления статуса участника боевых действий, наши военные попадали в бюрократическую ловушку. Ведь воинские части не всегда предоставляли необходимые документы для получения статуса УБД с соблюдением сроков, предусмотренных в законодательстве. Чтобы избежать зависимости военнослужащего от командира в вопросе получения или не получения статуса, и был принят соответствующий законопроект", - отметила она.

Она добавила, что теперь соответствующие органы социальной защиты по заявлению военного или его представителя должны самостоятельно истребовать необходимые документы для предоставления льготы или присвоения статуса ветерана.

"Комиссии и органы, принимающие решение о предоставлении статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего, по заявлению лица, подающего документы, или его представителя обязаны истребовать у ответственных органов или лиц необходимые документы, что является основанием для предоставления статуса. Такой орган или лицо должны ответить на запрос не позднее чем через 30 суток", - пояснила нардеп.

Шуляк убеждена, что принятие законопроекта упростит процедуру получения статусов и решит проблему с нарушением сроков их оформления, а также ликвидирует полномочия ответственных органов, применявшихся по их усмотрению.

"Военнослужащие, которые защищают нас на передовой, должны ощущать наш надежный тыл, а не ходить от кабинета в кабинет со справками и бумажками, чтобы получить то, что им положено по праву", - резюмировала Шуляк.