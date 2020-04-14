Рада зберегла у бюджеті-2020 кошти на аеропорт в Дніпрі, який будує Ярославський

При перегляді статей госбюджету-2020 Верховна рада України зберегла 100 млн гривень на будівництво нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) в аеропорту Дніпра. Про це йдеться на сайті парламенту, передає РБК-Україна.

Як повідомлялося раніше, роботи за проектом нового аеропорту у Дніпрі ведуться в форматі приватно-державного партнерства. Влада відповідає за ЗПС та аеродром, а інвестиції для будівництва сучасних терміналів надає бізнесмен Олександр Ярославський.

Перед переглядом держбюджету-2020 Ярославський звернувся до органів центральної влади з проханням не припиняти фінансування цього важливого для регіону проекту.

"Хотів би звернутися до президента, прем'єр-міністра та уряду. Ми довго билися за цей проект - дніпровці чекають з нетерпінням вже який рік, що з'явиться новий аеропорт. Я просто прошу: поверніть, будь ласка, цю позицію", - сказав бізнесмен в ефірі каналу "1+1".

Нагадаємо, група DCH, що належить Ярославському, має успішний досвід створення та подальшої експлуатації міжнародного аеропорту "Харків".

Раніше DCH презентувала у дніпровській обладміністрації архітектурну концепцію нового аеровокзального комплексу представникам місцевої влади та народним депутатам від Дніпра.

Як відомо, плановий обсяг держфінансування "смуги" дніпровського аеропорту складе 1,2 млрд гривень (включаючи 200 млн гривень, перенесених з минулого року), Ярославський інвестує в термінали 70 млн доларів.

Після сьогоднішнього рішення Ради фактичний обсяг держфінансування дніпровського аеропорту у 2020 році складе 300 млн гривень. В DCH Ярославського підтвердили, що продовжують роботу над проектом в плановому порядку і впевнено просуваються вперед навіть з урахуванням змінених умов його реалізації.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" торік відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%, остання реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому.

З новою ЗПС довжиною 3 200 м дніпровський аеропорт зможе приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, включаючи Boeing 777. Планується, що аеропорт буде обладнаний сучасними системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Новий термінал буде мати пропускну здатність до 3 млн пасажирів на рік.