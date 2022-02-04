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Рада збереться на позачергове засідання: визначено дату

Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада збереться на позачергове засідання понеділок, 14 лютого. Порядок денний ще в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Юлії Гришиної Telegram-канал.

"У понеділок, 14 лютого, Верховна рада збереться на позачергове засідання. Перелік законопроектів, які ми розглянемо, ще в роботі", - повідомила вона.

За її словами, того ж дня пройде засідання фракції "Слуга народу" перед сесійним тижнем.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював позачергове засідання Верховної ради. Він хоче заслухати керівників правоохоронних органів у справах проти народних депутатів.

Після цього фракція політичної партії "Слуга народу" почала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту.

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