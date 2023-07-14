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Рада одобрила создание в Межигорье парка-памятника садово-паркового искусства

Фото: за вход в Межигорье будут брать деньги (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила проект закона о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". За вход в правительственную резиденцию будут брать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослава Желязняка в Telegram.

По его данным, правительственный законопроект №9354 поддержал 241 депутат.

Законом предусмотрено создание на территории Вышгородского района Киевской области парка "Межигорье" общей площадью 138,5937 гектара за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование.

Создание специальной администрации парка предусматривается в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Обоснование закона

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодняшний день на территории правительственной резиденции "Межигорье" проводятся экскурсии и массовый отдых населения, "средства за посещение не уплачиваются в государственный бюджет, что в условиях военного положения и значительного бюджетного дефицита недопустимо".

"Целесообразно оперативным путем создать Парк-памятник садово-паркового искусства с целью охраны и использования в эстетических, воспитательных, научных, природоохранных и оздоровительных целях выдающихся и ценных образцов паркового строительства на территории правительственной резиденции "Межигорье"", - говорится в документе.

Что такое Межигорье

"Межигорье" - это бывшая государственная резиденция в Украине, которая стала известна после ее использования Виктором Януковичем, бывшим президентом Украины, как его личной резиденции. "Межгорье" расположено в поселке Новые Петровцы, Киевской области, на берегу реки Днепр.

Этот комплекс имеет площадь около 140 гектаров и включает в себя ряд домов. Также здесь расположены гольф-клуб, вертолетная площадка, гараж для автомобилей, зоопарк, теплицы и несколько озер.

Янукович стал президентом Украины в 2010 году и начал активно использовать Межигорье как свою личную резиденцию. Официально он никогда не владел Межигорьем, а использовал его через сложную сеть компаний и фондов. После того, как Янукович бежал в Москву во время Революции Достоинства в 2014 году, Межигорье было открыто для публики и стало символом коррупции и роскоши.

В 2022 году Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства Януковича, в том числе и "Межигорье".

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