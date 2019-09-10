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Рада сьогодні розгляне законопроект про імпічмент президента в першому читанні

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З'явився порядок денний

Верховна рада України сьогодні розгляне законопроект про усунення президента України з поста (імпічмент) у першому читанні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Повідомляється, що Рада розгляне законопроект №1012 про особливу процедуру усунення президента України з поста. Крім цього, зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про внесення змін до Конституції:

  • про внесення зміни до закону України "Про Вищу антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду);

  • про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес;

  • про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель;

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів;

  • про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;

  • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;

  • про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо першочергових заходів реформування органів прокуратури;

  • про внесення змін у деякі закони України щодо перезавантаження влади;

  • про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в комітеті пропонують розглянути законопроект президента України Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури в пленарний вівторок, 10 вересня.

Крім того, комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
рекомендує схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

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