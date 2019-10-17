Рада сьогодні розгляне закон Зеленського про викривачів корупції

Верховна рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект №1010 президента Володимира Зеленського про викривачів корупції. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Крім того, депутати сьогодні розглянуть законопроекти щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань, щодо введення електронного документообігу, щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів, щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, 13 вересня нардепи прийняли закон Зеленського про викривачів корупції за основу. За документ проголосували 283 депутати.

Зазначимо, законопроектом Зеленського пропонується внести зміни до закону "Про запобігання корупції" з приводу визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав і гарантій захисту; забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію; нормування порядку розкриття викривачем корупції інформації; звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язаноме з корупцією правопорушення; забезпечення держзахисту викривачів корупції, зокрема захисту їх трудових прав

РБК-Україна писало, що президент вніс у Раду законопроект про викривачів корупції 29 серпня під номером 1010 і визначив його як невідкладний.