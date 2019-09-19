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Рада сьогодні розгляне закон про столицю

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Крім того, Рада розгляне законопроект про Нацраду з питань телебачення та радіомовлення

Верховна рада сьогодні розгляне законопроект про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ". Про це йдеться в порядку денному Ради.

Разом з тим, депутати сьогодні розглянуть законопроекти про внесення змін до закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Нацради, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.

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