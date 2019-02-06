Рада сьогодні розгляне питання ратифікації

Парламент може ратифікувати угоди з Австрією, Туреччиною та Британією

Верховная рада Украины на пленарном заседании 6 февраля рассмотрит вопросы ратификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

На сегодня запланировано рассмотрение законопроектов о ратификации меморандума с Австрией о доступе на рынки труда членов семей дипломатов; протокола с Турцией о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений относительно налогов на доходы и имущество и такого же протокола с Британией.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты относительно принципов процессуальной справедливости в делах о защите экономической конкуренции, изменения в закон о высшем образовании и некоторые акты относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал главные приоритеты парламента на десятую сессию. В частности, среди них - принятие ряда законов в сфере нацбезопасности, закона о языке, а также нового избирательного кодекса.

Накануне Рада провалила закон о размерах штрафов Антимонопольного комитета.