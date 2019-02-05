Рада провалила закон про розміри штрафів АМКУ

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ у другому повторному читанні підтримали лише 93 нардепа при 226 мінімально необхідних

Верховна рада України провалила у другому читанні законопроект №2431 про визначення розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ у другому читанні проголосували лише 93 нардепа.

"Законопроект №2431 оголошую відхиленим", - зазначив глава парламенту Андрій Парубій.

Документом пропонувалося передбачити, що органи АМКУ при визначенні розмірів штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції застосовують методику з розрахунку розміру штрафів органами комітету за порушення закону про захист економічної конкуренції, яка затверджена розпорядженням АМКУ.

Проектом також планувалося передбачити право суб'єкта господарювання - відповідача по справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції оскаржувати рішення АМКУ в господарському суді в частині застосування штрафу та/або встановлення зобов'язання щодо усунення наслідків порушення закону про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, в січні 2016 року парламент відправив цей проект закону на повторне друге читання.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №2431 парламент прийняв за основу в першому читанні в листопаді 2015 року.