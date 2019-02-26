ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки та оборони

Новини » Політика    26.02.2019 - 08:45
Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки та оборони
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада також може посилити відповідальність за порушення на виборах

Верховна рада України на пленарному засіданні 26 лютого розгляне блок питань національної безпеки і оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

На сьогоднішньому засіданні нардепи розглянуть рішення про допуск іноземних військових на територію України для участі у навчаннях; врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту, соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій; зміни щодо військових звань; внесення змін до деяких законів з питань проходження військової служби.

Крім того, заплановано розгляд законопроекту для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, призначення позачергових виборів сільських та селищних голів, а також прийняття законопроектів для вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань та посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 28 лютого, Верховна рада розгляне доопрацьований до другого читання "мовний закон".

Також раніше стало відомо, що Рада може вирішити проблему з платіжками за газ цього тижня.

 

Кабмін очікує на результати перевірок облгазів через донарахування у платіжках
Теми: Засідання Ради
Новини України Служба безпеки УкраїнивыборыВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся