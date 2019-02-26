Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки та оборони

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада також може посилити відповідальність за порушення на виборах

Верховна рада України на пленарному засіданні 26 лютого розгляне блок питань національної безпеки і оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

На сьогоднішньому засіданні нардепи розглянуть рішення про допуск іноземних військових на територію України для участі у навчаннях; врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту, соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій; зміни щодо військових звань; внесення змін до деяких законів з питань проходження військової служби.

Крім того, заплановано розгляд законопроекту для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, призначення позачергових виборів сільських та селищних голів, а також прийняття законопроектів для вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань та посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 28 лютого, Верховна рада розгляне доопрацьований до другого читання "мовний закон".

Також раніше стало відомо, що Рада може вирішити проблему з платіжками за газ цього тижня.