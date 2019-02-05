Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки і ПЕК

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Сьогодні відкривається 10 сесія VIII скликання Верховної ради

Верховна рада України на засіданні 5 лютого розгляне питання національної безпеки та паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, планується внести зміни в деякі законодавчі акти у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів; щодо військових звань військовослужбовців; зміни в деякі закони з питань проходження військової служби, а також щодо створення умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс

Також заплановано внесення змін до закону про ринок електричної енергії, до деяких законів у сфері використання ядерної енергії.

Крім того, сьогодні нардепи можуть удосконалити законодавство щодо діяльності Державного бюро розслідувань.

Зазначимо, що сьогодні парламент зможе проголосувати за проведення виборів в ОТГ.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко закликав Раду прийняти закон про податок на виведений капітал.