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Рада не проголосувала за відтермінування е-декларування громадських активістів

НовиниПолітика    22.03.2018 - 18:59
Фото: Верховна рада (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна/Віталій Носач)

Рада мала б відтермінувати період подання декларацій для членів громадських організацій

Депутати Верховної ради (ВР) не змогли у четвер, 22 березня, проголосувати за включення до порядку денного двох законопроектів про відтермінування електронного декларування для членів громадських організацій. Про це йдеться у поіменному голосуванні  на сайті ВР.

Йдеться про законопроекти №8120 та №8120-1 в про внесення змін до Прикінцевих положень закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб". Цими документами депутати мали б відтермінувати період подання декларацій для членів громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією.

У проекті закону №8120, відтермінувати е-декларування організацій пропонується до 31 грудня 2018 року. А документом №8120-1 - до 1 липня 2018 року, проте за умови, якщо він був ухвалений до 31 грудня.

Як зазначив під час засідання парламенту спікер Верховної ради Андрій Парубій, по цих документах є рішення комітету з рекомендаціями проголосувати в цілому. Проте, після шести спроб поставити законопроекти на голосування, необхідної кількості не набралось.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку е-декларацій шести народних депутатів України.

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Теги: декларация
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