Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"

Верховна рада України на пленарному засіданні 9 квітня продовжить розгляд "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Зокрема, у порядку денному значиться тільки розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання).

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що нардепам залишилося розглянути 862 поправки до "мовного закону". Крім того, у парламентському порядку денному в найближчі дні з'являться питання аграрної політики, інформатизації, ПЕК та ратифікації міжнародних договорів.

У той же час голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький вважає, що "мовний закон" може бути не проголосовано до 21 квітня через те, що частина народних депутатів знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Він також зазначив, що закон "Про функціонування української мови" має бути прийнятий незалежно від результатів виборів.