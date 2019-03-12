Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

На засіданні Ради також розглянуть питання Держбюро розслідувань

Верховна рада України на засіданні 12 березня продовжить розгляд так званого "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

У порядку денному також значаться питання аграрної політики, зокрема, законопроект про сільськогосподарську кооперацію, зміни щодо ідентифікації та реєстрації тварин, а також зміни до деяких законодавчих актів щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства.

Крім того, сьогодні нардепи розглянуть законопроект про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань, зміни щодо господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також проект постанови про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2019.

Відзначимо, напередодні спікер Андрій Парубій розповів, коли Рада проголосує "мовний закон".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього тижня представники Міжнародного валютного фонду обговорюватимуть з народними депутатами ряд фінансових законопроектів.