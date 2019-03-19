Рада сьогодні продовжить розглядати правки до "мовного закону"

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На засіданні Ради продовжать розгляд "мовного закону"

На пленарному засіданні Верховної ради України 19 березня продовжать розгляд "мовного закону". Про це йдеться в порядку денному на сайті українського парламенту.

Згідно опублікованого порядку денного засідання парламенту розпочнеться о 10:00, нардепи виступлять із заявами і пропозиціями від депутатських фракцій та груп. Очікується, що після 10:30 депутати продовжать розгляд "мовного закону".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що після прийняття "мовного закону" Кабінет міністрів приступить до приведення всіх підзаконних актів у відповідність з новим законом.

"Як тільки ви його приймете, хочу вам гарантувати, що уряд дуже швидко напрацьовуватиме всі підзаконні акти для того, щоб це забезпечити", - зазначив Гройсман на годині запитань до уряду минулого тижня.

Раніше також стало відомо, що Кабмін вніс до Ради закон про сприяння держави у вивченні української мови. Документом передбачається, що держава сприяє вивченню української мови, в тому числі шляхом направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників в іноземні навчальні заклади.