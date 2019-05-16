Рада призначила дату інавгурації Зеленського: онлайн

Питання інавгурації Володимира Зеленського сьогодні було винесено на голосування у Верховній раді України. Докладніше про те, як проходить голосування - в матеріалі РБК-Україна.

11:11 Таким чином, Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня.

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

11:10 Постанова №10270 - 19 травня об 11:00 - отримала 207 голосів.

Постанова №10270-1 - 19 травня о 10:00 - отримала 158 голосів.

Постанова №10270-2 - 20 травня 10:00 - отримала 315 голосів.

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

11:00 Рада розгляне такі дати інавгурації: 17, 19, 20, 26 травня.

10:42 Як зазначив спікер Ради Андрій Парубій, розгляд проходитиме таким чином: виступ авторів постанов, виступ від комітету, обговорення та голосування.

"Я буду пропонувати, щоб ми розглянули за скороченою процедурою", - зазначив Парубій.

Нардепи підтримали розгляд за скороченю процедурою.

Виступаючи нардеп Сергій Міщенко, який першим подав постанову про інаугурацію, зазначив, що пропонує змінити час проведення з 10:00 на 11:00 19 травня.

Нардеп Андрій Тетерук відкликав свій проект постанови, яким пропонував призначити інавгурацію на 28 травня. Він заявив, що підтримує дату 20 травня.

10:28 Рада почала розглядати постанови про інавгурацію Зеленського. На даний момент в Раді виступають автори постанов.

Як повідомив в коментарі РБК-Україна Вадим Денисенко, на засіданні фракції "Блоку Петра Порошенко" було прийнято рішення голосувати за проведення інавгурації новообраного президента 20 травня.

"Люди будуть голосувати так як хочуть, але офіційно фракція прийняла рішення голосувати за 20 число", - заявив Денисенко.

У свою чергу заступник глави фракції Сергій Березенко заявив, що частина фракції буде також голосувати за 19 травня.

"Ми будемо точно голосувати за інавгурацію. Велика частина за 19-те число, і переважна більшість фракції - за 20 число. Є одна проблема, пов’язана з 19 травня. Це вшанування жертв політичних репресій. Це принципова позиція частини наших депутатів. За 20 проголосували всі одностайно, тому ми за це будемо голосувати", - пояснив він.

У свою чергу, лідер "Самопомочі" Адрій Садовий в Facebook повідомив, що "Самопоміч" підтримає проект постанови з датою інавгурації 19 травня. Він зазначив, що ця дата була запропонована новообраним президентом.

У Раді зареєстровано 8 проектів постанов про інавгурації Зеленського

У Верховній раді на даний момент зареєстровано вісім проектів постанов про проведення інавгурації Володимира Зеленського.

Так, 3 травня було зареєстровано постанову нардепа Сергія Міщенка про інавгурацію Зеленського о 10:00 19 травня. Ще одну постанову (нардепа Віктора Балоги) було зареєстровано 6 травня, у ній також вказана дата 19 травня о 10:00. Ще дві постанови було зареєстровано 7 травня. Зокрема, нардеп Віталій Купрій запропонував провести інавгурацію 20 травня о 10:00. Нардеп Сергій Каплін у своєму проекті постанови пропонує провести інавгурацію в два етапи: перший - 19 травня у парламенті, а другий - 3 червня - на НСК "Олімпійський".

10 травня нардеп Олександр Сугоняко подав до Ради свій проект постанови, в якому запропонував провести інавгурацію 1 червня о 10:00. Разом з тим, вже 11 травня документ був відкликаний.

13 травня нардеп Віталій Купрій подав ще один проект постанови, в якому датою інавгурації пропонується визначити 26 травня о 10:00.

Ще два проекти постанови були подані до Ради 14 травня. Так, нардеп Володимир Курінний пропонує провести інавгурацію 17 травня о 10:00, а інавгурацію 28 травня о 10:00 пропонує провести група нардепів, серед яких Андрій Тетерук, Юрій Береза, Михайло Хміль, Остап Єднак, Олексій Мушак.

В ході засідання 15 травня регламентний комітет Ради розглянув проекти постанов про інавгурацію Зеленського, визнавши їх законними. При цьому, в.о. глави регламентного комітету Павло Пинзеник зазначив, що інавгурація в два етапи, як пропонує Каплін, не передбачена чинним законодавством, а голосування за призначення інавгурації на 17 і 28 травня має проходити в два етапи, оскільки потрібно буде внести зміни до порядку денного сесії.

Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня

4 травня обраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної ради, в ході якої обговорювалося питання інавгурації. Зокрема, Зеленський наполягав на даті 19 травня. Однак, за його словами, було багато думок і остаточне рішення має бути прийняте на засіданні Ради 14 травня.

Крім того, 10 травня Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав парламент призначити дату інавгурації на 19 травня.

"Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти", - сказав він.

Зеленський переміг на виборах 2019

31 березня 2019 року в Україні відбулися чергові вибори президента України. Всього для участі у голосування свої кандидатури подали 44 людини. Разом з тим, п'ятеро з них, у встановлений законом термін відкликали свої кандидатури і українці обирали серед 39 кандидатів. За результатами голосування ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів. Після підрахунку голосів Центрвиборчком оголосив про проведення повторного голосування. У другий тур виборів вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко - саме за цих кандидатів проголосувало більшість українців.

Другий тур виборів відбувся 21 квітня. За результатами голосування перемогу на виборах здобув Зеленський, за якого проголосували 13 541 530 українців (73,22%), тоді як за Порошенка свої голоси віддали 4 544 320 виборців (24,45%).

Офіційні результати виборів ЦВК оголосив 30 квітня, 3 травня, парламентська газета "Голос України" опублікувала офіційні результати президентських виборів в Україні. Згідно з українським законодавством, після оприлюднення офіційних результатів виборів Верховна рада повинна призначити дату інавгурації, яка має відбутися протягом 30 днів (до 3 червня).