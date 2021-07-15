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Рада зробила крок до оновлення корпоративного управління держпідприємствами

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Україна, Четвер 15 липня 2021 10:40
Рада зробила крок до оновлення корпоративного управління держпідприємствами Фото: Рада схвалила реформу корпоративного управління за основу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада зробила крок до оновлення корпоративного управління державними підприємствами. Народні депутати схвалили за основу законопроект №5593-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Закон розширює повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів.

Передбачені щорічні незалежні аудиторські перевірки фінансової звітності, оплати праці і винагороди керівникам ДП; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур.

На наглядові ради для всіх без винятку державних компаній покладають відповідальність за затвердження фінпланів.

Призначення та звільнення керівника ДК віднесли до виключної компетенції наглядової ради. Планується, що уряд погоджуватиме рішення наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників щодо державних господарських об'єднань, підприємств, господарських товариств, функції з управління якими він здійснює.

Дивіденди буде затверджувати суб’єкт управління на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики.

Винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політики про винагороду.

Політику винагороди керівників державних компаній буде затверджувати КМУ.

Кабінет міністрів уповноважують визначати порядок оцінки роботи наглядових рад держкомпаній.

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