Верховна рада до саміту Україна-ЄС може провести ще 1-2 позачергових засідання. Саміт запланований на 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради .

Як заявив перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук, до 12 жовтня можуть бути ініційовані одне або два позачергові засідання парламенту для розгляду законопроектів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Він уточнив, що на сьогодні майже 40 проектів законів у цих сферах потребують першочергового розгляду. Парламент вже прийняв 11 євроінтеграційних законопроектів, розгляд трьох заплановано на цьому пленарному тижні і ще як мінімум трьох - наступного пленарного тижня.