Рада расширила перечень лиц, имеющих право на безвозмездную правовую помощь

5 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи" относительно расширения перечня лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь" (реестр №11456).

Закон был предложен Кабинетом Министров Украины и предполагает значительные изменения в правовом обеспечении лиц, пострадавших от уголовных правонарушений.

Расширение прав потерпевших лиц

Согласно положениям, в перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, добавляются лица, ставшие жертвами преступлений на почве ненависти. Это включает случаи, когда преступления совершены по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных или других убеждений, пола, инвалидности, этнического или социального происхождения, имущественного положения, места жительства или по языковым признакам.

Порядок выполнения

Закон также предусматривает, что Кабинет Министров Украины должен привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти в соответствие с новыми изменениями в течение трех месяцев. Это обеспечит комплексную адаптацию законодательной базы к новым требованиям и защиту прав лиц, пострадавших от дискриминационных преступлений.

Закон вступит в силу через один год после прекращения или отмены военного положения.