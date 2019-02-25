Рада може вирішити проблему з платіжками за газ на цьому тижні

Так, нардепи можуть прийняти відповідну постанову

В этот пленарный четверг, 28 февраля, народные депутаты могут принять постановление о необходимости принятия мер для урегулирования ситуации с необоснованными платежками за газ. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В среду постановление рассмотрят на заседании профильного комитета, а в четверг - могут принять в сессионном зале.

"Также на предыдущей недели мы договорились о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за потребленный природный газ бытовым потребителям. Это постановление было подготовлено аппаратом Верховной рады во взаимодействии с комитетами. Мы договорились, что в понедельник главы фракций подпишут этот документ. В среду будет возможность рассмотреть его на комитете, а в четверг проголосовать", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что народные депутаты должны разобраться с принятием закона №2260 об изменении порядка установления счетчиков и решить проблему с доначислениями населению за потребление газа.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 января правительство возвратило норму потребления газа на отметку в 3,3 кубометра. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивал, что в Кабмине видят возмущение украинцев, которые получают платежки за газ с завышенными нормами потребления.

Добавим, в начале января анонсировалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных сетей из-за доначисления ими объемов газа.