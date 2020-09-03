Рада дозволила надавати держгарантії за кредитами приватного бізнесу

Верховна рада дозволила надавати державні гарантії за кредитами приватного бізнесу. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3659-д у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Цей документ вносить зміни до закону про державний бюджет на 2020 рік, якими дозволяє надання у 2020 році державних гарантій на портфельній основі з урахуванням їх особливостей.

Йдеться про надання держгарантій на портфельній основі на суму до 5 млрд гривень у забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем запозичень суб'єктів господарювання - резидентів України перед банками-кредиторами.

Порядок відбору банків-кредиторів і умови надання держгарантій встановлює уряд.

Міністерство фінансів уповноважують понадпланово випускати облігації внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у держвласність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного товариства, 100% акцій якого належать державі в особі Мінфіну та яке створено з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом. Випускають облігації за рішенням Кабінету міністрів.

Закон також вносить зміни до додатка №3 держбюджету. Мінфіну передбачаються видатки за новою бюджетною програмою "Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом" у сумі 10 мільйонів гривень із зменшенням на цю суму видатків за програмою "Обслуговування державного боргу".

Нагадаємо, на початку червня у Мінфіні не виключали, що державна підтримка в умовах кризи може бути надана і приватним компаніям.

Як писало РБК-Україна, у кінці квітня у Раді з'явився законопроект КМУ, який пропонував ввести механізм надання кредитів представникам малого бізнесу під державні гарантії на портфельній основі.