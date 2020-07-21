Рада не дозволила Кабміну призначати директора Фонду соцстрахування

Верховна рада провалила в другому читанні законопроект №2275, яким передбачалося, що призначати директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування буде Кабінет міністрів. За документ проголосували лише 193 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

При цьому направлення проекту на повторне друге читання у комітет підтримали лише 209 парламентарів.

Цей документ пропонував, що призначати і звільняти директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування буде Кабмін за поданням міністра соціальної політики. Директор призначатиме трьох заступників за погодженням з головою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у кінці травня комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №2275 у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в грудні парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2275, за нього проголосували 250 нардепів.

Так, у кінці листопада 2019-го Фонд соцстраху повідомив про припинення перерахування коштів для виплати лікарняних і допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам; в Мінсоцполітики зв'язали припинення виплат з відновленням на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова.