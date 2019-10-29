Рада ратифікувала угоду про передачу податкової інформації про громадян США

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0001 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)", передає кореспондент РБК-Україна.

За ратифікацію проголосували 310 нардепів.

У пояснювальній записці вказано, що 1 липня 2014 року набрав чинності закон США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FАТСА), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою США (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.

З метою імплементації положень FATCA уряди України та США 7 лютого 2017 року у Києві підписали угоду для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків".

"Проект закону затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності угодою між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)", - сказано у пояснювальній записці.

Реалізація закону не потребує додаткового бюджетного фінансування.

Нагадаємо, Кабмін 6 вересня схвалив законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та США для застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунках" (FATCA) і пов'язані законопроекти.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні 2014 року Міністерство фінансів США заявило, що не має наміру відновлювати переговори про приєднання Росії до закону про контроль іноземних рахунків (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) через позицію РФ в українському конфлікті.