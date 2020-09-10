Рада розгляне заяву щодо Білорусі наступного тижня

Голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував розгляд парламентом заяви щодо подій у Білорусі. Він має відбутися наступного тижня.

Про це Разумков заявив під час офіційного візиту до Литви, повідомляє сайт Верховної Ради.

"Сподіваюся, на початку наступного пленарного тижня це питання буде винесено в зал, ми зможемо його обговорити і прийняти зважене, правильне рішення, яке буде відстоювати суверенітет і незалежність Білорусі", - сказав Разумков.

Після виборів президента в Білорусі почались акції протесту проти офійних результатів голосування, які продовжуються досі. Правоохоронні органи били та затримували учасників мирних протестів.

Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Білорусь хоче справжньої демократії, а не російської.

Також повідомлялося, що опозиціонер Марія Колесникова через адвокатів подала заяву в СК через викрадення і загроз.