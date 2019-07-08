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Рада розгляне закони Ляшка щодо посилення відповідальності для педофілів 11 липня

Новини » Політика    08.07.2019 - 19:30
Рада розгляне закони Ляшка щодо посилення відповідальності для педофілів 11 липня
Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Засідання призначено на 14:00

Позачергове засідання Верховної ради, де розглянуть законопроекти Радикальної партії про відкритий реєстр і хімічну кастрацію педофілів, відбудеться 11 липня о 14:00. Про це лідер РПЛ Олег Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє прес-служба політсили

"Голова ВР Парубій за нашою ініціативою призначив позачергове засідання Ради на четвер, 11 липня на 14 годину. Голосуватимемо за 2 законопроекти №6449 і №6607: про відкритий реєстр педофілів і про хімічну кастрацію педофілів. Вірю, що ми нарешті це зробимо після двох років боротьби і захистимо наших дітей!", - написав народний депутат. 

Як зазначається, раніше команда Радикальної партії зібрала 162 підписи депутатів, щоб провести позачергове засідання і невідкладно ухвалити законопроекти, які передбачають заборону педофілам наближатися до навчальних закладів, збільшення терміну ув’язнення за сексуальні злочини до 15 років, відкритий реєстр та хімічну кастрацію педофілів після звільнення.

Повідомляється, що Ляшко вкотре підняв питання посилення відповідальності за скоєння сексуальних злочинів після вбивства 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яке сколихнуло усю країну.

 

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