Рада розгляне законопроект про покарання за "кнопкодавство" цього тижня

Цього тижня Верховна рада розгляне законопроект про покарання "кнопкодавства", а також законопроект про деофшоризацію. Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

ВР розгляне й законопроекти про соціальні гарантії та статус бійців добровольчих батальйонів.

"Цього тижня на порядку денному будуть розглядатись важливі законопроекти. Це законопроекти про соціальні гарантії та статус бійців добровольчих батальйонів. Закон про покарання за "кнопкодавство", - заявив Разумков.

За його словами, також цього тижня буде розглядатись законопроект про деофшоризацію.

"Там два закони фактично будуть розглядатись: 1209 і 1210. Я сподіваюсь, що вистачить часу підійти до них та ухвалити", - додав він.

Зазначимо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Так, члени комітету на засіданні 9 жовтня розглянули відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Зокрема, документом пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від 51 до 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, в кінці вересня даний законопроект внесли до Верховної ради. Його автор - перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня у Раді дев'ятого скликання зафіксували перший випадок неперсонального голосування. На "кнопкодавстві" спіймали позафракційного нардепа, самовисуванця з Донецької області Олександра Ковальова під час голосування за законопроект про імпічмент президента.

Крім того, на розгляд до Конституційного суду України парламент направив законопроект №1027 про позбавлення депутатів мандата за прогули і "кнопкодавство" авторства глави держави Володимира Зеленського. Проект вже надійшов на розгляд до КСУ.