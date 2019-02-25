Рада розгляне законопроект про Держбюро розслідувань у вівторок

З проханням про розгляд даного закону звернувся глава ДБР

Парламент планирует рассмотреть законопроект о деятельности Государственного бюро расследований 26 февраля. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента, к нему с просьбой о рассмотрении данного закона обратился глава ГБР и парламентские фракции.

"Ко мне обратились и фракции, и глава ГБР по поводу того, чтобы проект закона о ГБР мы рассмотрели на этой неделе. Поэтому тоже предлагается, чтобы мы рассмотрели во вторник вторым блоком вопросы по ГБР и еще ряд вопросов, касающихся комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - сообщил Парубий.

Напомним, в начале февраля спикер парламента анонсировал, что Верховная рада 7 февраля рассмотрит законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Парубий подчеркивал, что документ получил незначительное количество правок.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае прошлого года законопроект №5395-д об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований был принят в первом чтении.

Отметим, Парубий позже заявил, что законопроект для запуска работы Государственного бюро расследований (ГБР) может быть принят в июне, однако документ так и не приняли. Закон пытались рассмотреть и в июле 2018-го, однако безуспешно.