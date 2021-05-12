Рада розгляне закон про заборону продажу ліків дітям на наступному тижні

Верховна рада розгляне закони про заборону продажу ліків дітям на наступному тижні. Йдеться про законопроекти №№5122-5123.

"Наступний тиждень - пленарний. У порядку денному - два законопроєкти: №5122 про заборону продажу медичних препаратів особам до 15 років та №5123 про посилення відповідальності за продаж ліків дітям. Є велика вірогідність того, що парламент їх розгляне", - зазначив глава комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він підкреслив, що заборона продажу ліків дітям - це перший крок до вирішення проблеми дитячих самогубств. За його словами, наразі у Кримінальному кодексі акцентується увага на "класичних" формах доведення до суїциду, і немає ані слова про соціальні мережі.

"Потрібно більш чітко визначити поняття контенту у соцмережах або медіа, який штовхає підлітків до суїциду. І встановити жорстку кримінальну відповідальність не лише за виготовлення, але й за розповсюдження такого контенту", - сказав нардеп.

Депутат підкреслив, що колеги з Міністерства освіти, кіберполіції та Мінцифри мають напрацювати алгоритми виявлення небезпечного контенту.

"Це можуть бути спеціальні застосунки, встановлені на гаджети, якими користується дитина, з функцією блокування контенту та ресурсів з "чорного списку", - додав Радуцький.