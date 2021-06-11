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Рада розгляне закон про врегулювання боргів за газ на наступному тижні

Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне закон про врегулювання боргів за газ уже наступного тижня. Йдеться про законопроект №3508-д.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

"Голова Верховної ради повідомив, що наступного пленарного тижня планується розгляд у першому читанні проекту закону "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" (№3508-д)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ВР рекомендують врегулювати проблеми у сфері ЖКГ на місцях, а саме забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств тепло-, газо- і водопостачання.

Таку рекомендацію надав комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як писало РБК-Україна, на початку червня глава комітету Андрій Герус анонсував, що у Раді розробляється законопроект про врегулювання питань заборгованості побутових споживачів та підприємств теплокомуненерго за газ. Масштаби боргів за роки не змінилися.

Так, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діють з 1 травня. У порівнянні з рівнем початку року ціни зросли і склали близько 8 гривень за кубометр і вище.

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