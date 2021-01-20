ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада візьметься за екологію. Нардепи розглянуть закон про зниження промзабруднення

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розгляне законопроект про зниження впливу промислового забруднення наступного тижня. Цей закон зараз перебуває на розгляді у профільному комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

Популярні новини

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава комітету Олег Бондаренко також підкреслив, що комітет наполягає на виконанні Національного плану зі скорочення викидів, але "будь-який план має бути реалістичним".

"Бондаренко поінформував, що на розгляді комітету перебуває законопроект про зменшення впливу промислового забруднення, розгляд якого у сесійній залі планується на наступному тижні. Також очікується, що Кабінет міністрів незабаром подасть зміни до закону про захист атмосферного повітря", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві знову зафіксували перевищення норми забруднення повітря. Шкідливі речовини збережуться в атмосфері на найближчі дні.

У середньому показники шкідливих речовин в повітрі столиці перевищують допустиму норму у 2-7 разів.

Як писало РБК-Україна, у жовтні Київ увійшов у трійку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Перше місце зайняв

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України экологияВерховна Радазагрязнение воздуха