Рада розгляне зміни до Конституції в частині НАТО та ЄС 7 лютого

Розгляд має розпочатися під час ранкового пленарного засідання

Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Европейском союзе может быть проголосован в парламенте во втором чтении 7 февраля. Об этом говорится в повестке дня на следующую пленарную неделю Верховной рады, сообщает РБК-Украина.

Так, рассмотрение законопроекта №9037 должно начаться во время утреннего заседания в пленарный четверг.

"7 февраля: законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора)", - говорится в повестке дня.

Отмечено, что докладывать по завершению процесса закрепления изменений в Конституцию будет глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Руслан Князевич.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 февраля комитет по вопросам правовой политики и правосудия принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект окончательно как закон.

Напомним, по словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, внесению изменений в Конституцию Украины в части закрепления курса в НАТО и ЕС не будет сопротивления в парламенте. Она считает, что в Раде найдется более 300 голосов за изменения в Конституцию.

Добавим, глава государства Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году.