Рада розгляне блок безпекових законів

У цей четвер парламент розгляне законопроект "Про проведення в Україні міжпарламентської асамблеї НАТО" та внесе поправки до закону "Про розмінування". Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що спочатку Рада проголосує за "мовний закон".

"Перший блок після закону про мову, я буду рекомендувати, щоб був блок безпекових законів. Я хочу нагадати, що український парламент має прийняти поправки до закону "Про розмінування". Тому я прошу всі фракції переглянути це питання, підготуватись до розгляду у четвер", - заявив Парубій.

З його слів, також має бути проголосований проект, який дозволить підготуватись до проведення міжпарламентська асамблея НАТО

"Наступної весни відбудеться перша міжпарламентська асамблея НАТО, яка буде проведена в Україні. І нам необхідно постанову, яка створить оргкомітет і дасть нам підстави для проведення цієї асамблеї", - заявив Парубій.

Нагадаємо, в середині грудня 2018-го Верховна рада прийняла за основу закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО. Раніше повідомлялось, що Верховної ради внесуть новий законопроект про приведення військових звань у відповідність зі стандартами НАТО.