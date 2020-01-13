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Рада розгляне 5 євроінтеграційних законопроектів цього тижня

Новини » Політика     13.01.2020 - 16:09
Рада розгляне 5 євроінтеграційних законопроектів цього тижня
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін просить ВР підтримати дані проекти законів

Верховна рада України розгляне п'ять євроінтеграційних законопроектів на цьому тижні. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Кабмін просить ВР підтримати дані проекти законів.

"Приємно, що 5 законопроектів, включених до порядку денного на цей тиждень, належать до парламентсько-урядової дорожньої карти євроінтеграційної. Уряд просить підтримати згадані законопроекти щодо захисту інтелектуальної власності", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, у кінці листопада 2019 року Кабінет міністрів України схвалив 16 законопроектів і постанов для європейської інтеграції України.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів не має ніякого сумніву, що європейський вектор України є правильним вибором, і вона буде продовжувати рухатися в цьому напрямку. Він підкреслив, що одне із завдань, яке стоїть перед українським урядом - оновлення Угоди про асоціацію між Україною Євросоюзом, яке має відбутися у 2021 році.

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Новини України евроинтеграцияДмитро КулебаВерховна Рада
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